Galatasaray'a bir yeni sponsor daha

Galatasaray, Futbol A takımı sponsorluğu için yavru vatan KKTC'li inşaat şirketi Alpcans ile 2024-2025 sezonu için sponsorluk anlaşması imzaladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre, Futbol A takımı sponsorluğu için 2024-2025 sezonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) inşaat şirketi Alpcans ile imzalar atıldı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Türk sporunun öncüsü Galatasaray, gayrimenkul sektöründe KKTC’nin vizyoner inşaat şirketi Alpcans ile güçlerini birleştirerek 2024-2025 sezonu için Futbol A Takımımızın forma sponsorluğu anlaşmasına imza atıyor. Detaylar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır."