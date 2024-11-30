Galatasaray'a bir yeni sponsor daha
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Galatasaray, Futbol A takımı sponsorluğu için yavru vatan KKTC'li inşaat şirketi Alpcans ile 2024-2025 sezonu için sponsorluk anlaşması imzaladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre, Futbol A takımı sponsorluğu için 2024-2025 sezonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) inşaat şirketi Alpcans ile imzalar atıldı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Türk sporunun öncüsü Galatasaray, gayrimenkul sektöründe KKTC’nin vizyoner inşaat şirketi Alpcans ile güçlerini birleştirerek 2024-2025 sezonu için Futbol A Takımımızın forma sponsorluğu anlaşmasına imza atıyor. Detaylar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır."
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