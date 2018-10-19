Galatasaray'a evinde Bursaspor çelmesi !

Spor Toto Süper Lig 9. hafta mücadelesinde Bursaspor’u konuk eden Galatasaray, geriye düştüğü maçta sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılmayı başardı.

İlk yarıda Serdar Aziz, Sofiane Feghouli ve Fernando’nun sakatlanmasıyla bütün oyuncu değişikliği haklarını kullanan Galatasaray maça talihsizliklerle başladı.

Temposuz ve golsüz geçen ilk yarının ardından soyunma odasından dönen iki ekip de ikinci yarıya bambaşka bir kimlikle başladı. Ozan Kabak’ın Allano Lima’yı yere düşürmesiyle Bursaspor penaltı kazandı.

Maçın 62. dakikasında Aytaç Kara’nın kullandığı penaltı vuruşunu Fernando Muslera kurtardı ancak Kara dönen topu tamamlayarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Sarı kırmızılılar adına beraberlik golünü ise 77. dakikada Eren Derdiyok kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Galatasaray 19, Bursaspor ise 9 puana ulaştı. Sarı kırmızılı ekip ligde gelecek hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor’a konuk olurken Bursaspor sahasında Alanyaspor’u ağırlayacak.