Galatasaray'a Icardi müjdesi
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Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sakatlığını atlatan Mauro Icardi de antrenmana katıldı.
Topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışması ile orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Mauro İcardi antrenmanda yer aldı.
Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
DHA
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