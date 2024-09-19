Galatasaray'a Icardi müjdesi

Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için sağanak yağış uyarısı

Hastanedeki patlamanın nedeni belli oldu: Hemşire çakmağını yakmış...

Müge Anlı'da anne cinayeti itiraf eden zanlı, yayından kaçıp otobüste yakalandı

Bilim insanlarından ezber bozan araştırma: Yeni kan grubu keşfedildi

10 yıl içinde yok olacak ve öne çıkacak meslekler açıklandı

Evini satacaklar ve kiralayacaklar için işte 5 maddeyle yeni sistem

SGK'ya emeklilik başvurusu yağmuru

Ankara'yı hareketlendiren iddia: ''Erdoğan 2 Bakan'ı görevden alacak''

En uzun ömürlü 10 otomobil modeli belli oldu

Bir vahşet daha: Gömülü bulunan kemikler, 9 aydır kayıp olan Nihal'e ait çıktı

AK Partili Ensarioğlu ile Narin'in amcası yan yana

Ümit Erdim, Seda Çınar ile tek celsede biten evliliğinin nedenini ilk kez açıkladı

Bir seçim anketi daha açıklandı: AK Parti'nin oy kaybı dikkat çekti

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Ünlü oryantal Didem Kınalı'ya sahnede çirkin taciz: Kadınlardan şikayetçi oldu

Önce çağrı cihazları patlatıldı, şimdi de telsizler: Cebimizdeki telefonlarda risk var mı ?

Emeklilerin banka hesaplarına inceleme iddiası ortalığı karıştırdı

Hülya Avşar'dan olay itiraf: ''Biriyle beraberken bile birini beğendiğim oldu''

Bankalar TCMB'den hızlı davrandı: Mevduat faizlerinde dikkat çeken değişim

Çalışma hayatında 3 değişiklik birden: 12 bin TL'ye yükselecek