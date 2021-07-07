  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Galatasaray'a Omar müjdesi

Galatasaray'a Omar müjdesi

Galatasaray'a Omar müjdesi

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Yılbaşında evinde yaşadığı havai fişek kazasında gözlerinden yaralanan Omar Elabdellaoui bugün ilk kez takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra 5'e 2 dar alanda pas ve top kapma oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde 6'ya 6 dar alan oyunları üzerinde duruldu. Antrenman, dayanıklılık koşusunun ardından tamamlandı.

MOSTAFA MOHAMED VE OMAR ELABDELLAOUI İDMANA ÇIKTI

Sarı-kırmızılılarda Mostafa Mohamed, takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Yılbaşında evinde yaşadığı havai fişek kazasında gözlerinden yaralanan ve operasyonel süreçleri devam edecek olan Omar Elabdellaoui de bugün ilk kez takımla birlikte çalışmalara katıldı. Teknik direktör Fatih Terim, antrenman öncesi tüm takıma Norveçli oyuncuyu bir kez daha takdim ederken Omar için bir konuşma yaptı. Sakatlıkları bulunan Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz'ın ise sağlık ekibi kontrolünde rehabilitasyon süreçleri devam ediyor.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.

Etiketler Galatasaray Omar Elabdellaoui Elabdellaoui galatasaray
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tosuncuk'un kaçak villası için karar verildi
''Mehmet Beyler'' çok üzülecek! Bedelli askerliğe okkalı zam
Düzce'deki sel kabusunun boyutu gün ağırınca ortaya çıktı!
Kirasını bile ödeyemiyordu! Aldığı risk hayatını değiştirdi
CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
Korkunç olay! Hemşire, herkesin gözü önünde kendini bıçakladı
AK Parti'nin ''yolcu garantisi'' verdiği havalimanında hata payı rekoru kırıldı
Canlı yayında Bakan Süleyman Soylu'yla ilgili bir olay iddia daha
Son ankette AK Parti'ye soğuk duş etkisi: Ya görevden alınsın, ya da istifa etsin!
Polisten Tosuncuk'a etten duvar!