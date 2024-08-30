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Galatasaray'a taze kan: Mario Hermoso ve Ismail Jakobs

Galatasaray'a taze kan: Mario Hermoso ve Ismail Jakobs
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Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Mario Hermoso ve Ismail Jakobs'u kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'da Mario Hermoso ve Ismail Jakobs imzaya geliyor. 

Bonservisi elinde olan Hermoso ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldı. 29 yaşındaki stoper, son olarak Atletico Madrid forması giymişti.

Madrid ekibi 4 sezon önce Hermoso için Espanyol'a 25 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Galatasaray'a taze kan: Mario Hermoso ve Ismail Jakobs - Resim : 1

JAKOBS KİRALIK GELİYOR

Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e gönderen Galatasaray, Monaco'dan Ismail Jakobs'u da kiralamaya hazırlanıyor.

Fransız  kulübüne 1 milyon euro kiralama bedeli ödenecek.

Galatasaray'a taze kan: Mario Hermoso ve Ismail Jakobs - Resim : 2

Anlaşmada bonuslarla 10 milyon euroyu bulan satın alma opsiyonu da var. 25 yaşındaki sol bek, geçen sezon 23 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Etiketler Galatasaray galatasaray transfer galatasaray yeni transfer Mario Hermoso Ismail Jakobs
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