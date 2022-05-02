Galatasaray'a transfer yasağı gelebilir

Mostafa Mohamed'in eski takımı Zamalek'in yönetimi, 1 Temmuz'a kadar Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık bonservisinin ödenmemesi halinde Galatasaray 'ı FIFA'ya şikayet ederek transfer yasağı getirmekle tehdit etti.

Galatasaray'ın Zamalek'le başı dertte! Mısır kulübü, Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık bonservis bedeli ödenmediği takdirde sarı-kırmızılılara transfer yasağı tehdidinde bulundu. Galatasaray'ın 4 milyon dolar için iki aylık süresi var.

Zamalek'in yönetimi, 1 Temmuz'a kadar Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık bonservisinin ödenmemesi halinde Galatasaray 'ı FIFA'ya şikayet ederek transfer yasağı getirmekle tehdit etti.