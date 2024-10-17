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Galatasaray'da 4 imza birden geliyor

Galatasaray'da 4 imza birden geliyor
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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Berkan Kutlu ve Victor Nelsson ile sözleşme yenileneceği iddia edildi.

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyip 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray, iç transferde düğmeye bastı.

Takım içi dengeleri gözeten Galatasaray yönetimi, 4 futbolcuyla yeni sözleşme imzalama kararı aldı.

Sabah'ın haberine göre Galatasaray, başta Barış Alper Yılmaz olmak üzere Yunus Akgün, Berkan Kutlu ve Victor Nelsson ile kontrat uzatacak.

Haberde Barış Alper Yılmaz'a, yerli oyuncular için belirlenen tavan ücret olan 2 milyon Euro (74 milyon lira) verileceği belirtildi. Milli futbolcu an itibarıyla 10 milyon lira kazanıyor.

Yunus Akgün ve Berkan Kutlu'nun maaşlarında ise yüzde 100'ün üzerinde iyileştirme yapılacağı kaydedildi.

Mevcut sözleşmesinde Yunus Akgün 17.2 milyon lira, Berkan Kutlu ise 8.5 milyon lira kazanıyor.

Son olarak 1.5 yıl sözleşmesi kalan ve adı transfer dedikodularına karışan Victor Nelsson'un da mukavelesi uzatılacak.

Sabah Gazetesi

Etiketler Galatasaray Galatasaray transfer imza
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