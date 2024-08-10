  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Galatasaray'da ayrılık an meselesi: Zaha'nın yeni takımı belli oldu

Galatasaray'da ayrılık an meselesi: Zaha'nın yeni takımı belli oldu

Galatasaray'da ayrılık an meselesi: Zaha'nın yeni takımı belli oldu
Güncelleme:

Galatasaray'dan ayrılma kararı alan ve İngiltere Premier Lig ekipleriyle görüşen Wilfried Zaha'nın yeni takımı belli oldu.

Galatasaray'da Wilfried Zaha defteri kapanıyor. Süper Kupa'da oynanan Beşiktaş derbisinde yedek soyunan ve 75. dakikada oyuna dahil olan Zaha daha sonra ayrılık kararı almıştı.

İngiltere Premier Lig'e dönmek isteyen ve eski takımı Crystal Palace ve Leicester City ile görüşen Wilfried Zaha'nın yeni takımı büyük oranda belli olduğu iddia edildi.

KİRALIK OLARAK AYRILACAK

Sabah'ta yer alan habere göre; Zaha, Leicester City ile her konuda anlaşma sağladı. İngiltere Premier Lig'in yeni ekibi, tecrübeli futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlayacak. Habere göre Wilfried Zaha'nın 8.8 milyon Euro'luk yıllık maliyetinin tamamını Leicester City karşılayacak.

Okan Buruk da yaptığı açıklamada Zaha'nın İngiltere Premier Lig'e dönmek istediğini ve transfer görüşmeleri yaptığını ifade etmişti.

TARAFTARLA ATIŞMIŞTI

Öte yandan tecrübeli futbolcunun sosyal medyada bir taraftarla atışması dikkat çekti.  Zaha kendisini eleştiren Galatasaray taraftarına "Kapa çeneni" şeklinde cevap verdi.

Önceki sezon tüm kulvarlarda 42 maça çıkıp 2110 dakika süre alan Fildişi Sahilli futbolcu 10 gol, 5 asistlik skor katkısı vermişti. 31 yaşındaki Zaha'nın Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Sabah Gazetesi

Etiketler Galatasaray Galatasaray Wilfried Zaha kiralık transfer
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Anne kıza sokak ortasında pompalı tüfekli saldırı Anne kıza sokak ortasında pompalı tüfekli saldırı Zorunlu trafik sigortasına bir zam daha Zorunlu trafik sigortasına bir zam daha Cinsiyeti tartışma konusu olan Cezayirli boksör Imane Khelif olimpiyat şampiyonu oldu Cinsiyeti tartışma konusu olan Cezayirli boksör Imane Khelif olimpiyat şampiyonu oldu Tatil havasına mola: Yaz yağmuru geliyor Tatil havasına mola: Yaz yağmuru geliyor İstanbul'da korkutan manzara İstanbul'da korkutan manzara Nike vergi kararı sonrası Türkiye'de internetten satışı durdurdu Nike vergi kararı sonrası Türkiye'de internetten satışı durdurdu İstanbul'da skandal görüntüler: Belediye çalışanları yol kesip adam dövdü İstanbul'da skandal görüntüler: Belediye çalışanları yol kesip adam dövdü Şener Şen'in oyununda izleyicilere cam şişeli saldırı Şener Şen'in oyununda izleyicilere cam şişeli saldırı Bir ilimizde karavanlara park yasağı getirildi Bir ilimizde karavanlara park yasağı getirildi BeIN Sports'ta öfke çığ gibi: Maçı cep telefonundan yayınladılar BeIN Sports'ta öfke çığ gibi: Maçı cep telefonundan yayınladılar
Antalyaspor'un yeni forma tanıtımı olay oldu Antalyaspor'un yeni forma tanıtımı olay oldu ''Hedef tahtası''na çevrilen sokak köpeğini Hande Yener sahiplendi ''Hedef tahtası''na çevrilen sokak köpeğini Hande Yener sahiplendi Brezilya'da yolcu uçağı düştü: 62 kişi öldü Brezilya'da yolcu uçağı düştü: 62 kişi öldü Türkiye'de hangi partinin seçmeni en çok hangi sosyal medyayı kullanıyor ? Türkiye'de hangi partinin seçmeni en çok hangi sosyal medyayı kullanıyor ? Yük gemisinde şiddetli patlama Yük gemisinde şiddetli patlama İnternet ücretlerine bir dev zam daha İnternet ücretlerine bir dev zam daha Ankara'daki toplu hayvan mezarlığı rezaletinde Altındağ Belediyesi'nden ilk açıklama Ankara'daki toplu hayvan mezarlığı rezaletinde Altındağ Belediyesi'nden ilk açıklama Olimpiyatta da yarışan sporcu cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltında Olimpiyatta da yarışan sporcu cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltında Lidya Krallığı'nın başkentindeki Artemis Tapınağı'nda tarihi anlar kamerada Lidya Krallığı'nın başkentindeki Artemis Tapınağı'nda tarihi anlar kamerada Teoman: ''Dua Lipa ile birlikteyim'' Teoman: ''Dua Lipa ile birlikteyim''