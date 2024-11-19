Galatasaray'da ayrılık kapıda: Okan Buruk, Jelert'in üstünü çizdi
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Galatasaray'da performansı beklentinin altında kalan Elias Jelert ile yolların ayrılacağı iddia edildi.
Galatasaray, performansını yetersiz bulduğu Elias Jelert için kararını verdi.
Sprots Digitale'nin haberine göre; Elias Jelert için ayrılık görüşmesi yapıldı.
Habere göre; Danimarkalı sağ bekin temsilcisi Casper Gronn Spiele, sarı-kırmızılı takımla görüşmek için İstanbul'a geldi.
Galatasaray yönetimiyle görüşme gerçekleştiren Spiele, genç oyuncuya gelen teklifleri kulübe bildirdi. Oyuncunun geleceğiyle ilgili geniş çaplı bir değerlendirme yapıldı.
KİRALIK GÖNDERİLECEK
Okan Buruk'un gelişmesi için kiralık gönderilebileceğini ilettiği oyuncu için Galatasaray teklifleri değerlendirecek.
Sarı-kırmızılılar, şartların uygun olması halinde Jelert ile devre arasında yolları ayıracak.
Galatasaray'ın 9 milyon euroya kadrosuna kattığı Jelert, bu sezon 14 maçta toplam 396 dakika süre alabildi.
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