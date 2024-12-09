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Galatasaray'da Barış Alper ve Osimhen'in sakatlığı belli oldu

Galatasaray'da Barış Alper ve Osimhen'in sakatlığı belli oldu
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Galatasaray, Sivasspor maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in sağlık durumunu açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor deplasmanına çıkan Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen sakatlanarak kenara gelmişti.

Sarı - kırmızılılar, iki futbolcunun son durumu ile ilgili açıklama yayımladı:

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasındaki Net Global Sivasspor karşılaşmasında sağ arka üst adalesinde ağrı hisseden Victor Osimhen’in sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Aynı karşılaşmada rakip takım oyuncusunun sert müdahalesi nedeniyle sakatlanan Barış Alper Yılmaz’ın sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR ve BT tetkiklerinde sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda (ayak bileği iç yan bağlarında) orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Futbolcularımızın sahalara geri dönüş süreleriyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyirlerine göre hareket edilecektir.

Etiketler Galatasaray Galatasaray Barış Alper Yılmaz Victor Osimhen
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