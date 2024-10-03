Galatasaray'da Batshuayi depremi: Fenerbahçe forması giydi

Önceki sezon Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye, bu sezon da Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olan Belçikalı golcü Michy Batshuayi, katıldığı bir doğum gününde Fenerbahçe forması giydi.

Geçen sezon Fenerbahçe'den ayrılarak ezeli rakibi Galatasaray'a transfer olan Belçikalı golcü Michy Batshuayi'den olay yaratacak paylaşım geldi. Batshuayi'nin, sosyal medyada bir arkadaşının doğum gününü kutladığı paylaşımda üzerinde Fenerbahçe forması görüldü. Belçikalı yıldızın paylaşımı, kısa sürede gündem olurken, Galatasaray taraftarı söz konusu paylaşıma sert tepki gösterdi.