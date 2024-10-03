  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Galatasaray'da Batshuayi depremi: Fenerbahçe forması giydi

Galatasaray'da Batshuayi depremi: Fenerbahçe forması giydi

Galatasaray'da Batshuayi depremi: Fenerbahçe forması giydi
Güncelleme:

Önceki sezon Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye, bu sezon da Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olan Belçikalı golcü Michy Batshuayi, katıldığı bir doğum gününde Fenerbahçe forması giydi.

Geçen sezon Fenerbahçe'den ayrılarak ezeli rakibi Galatasaray'a transfer olan Belçikalı golcü Michy Batshuayi'den olay yaratacak paylaşım geldi.

Batshuayi'nin, sosyal medyada bir arkadaşının doğum gününü kutladığı paylaşımda üzerinde Fenerbahçe forması görüldü.

 Belçikalı yıldızın paylaşımı, kısa sürede gündem olurken, Galatasaray taraftarı söz konusu paylaşıma sert tepki gösterdi.

Önceki sezon Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye, bu sezon da Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olan Belçikalı golcü Michy Batshuayi, katıldığı bir doğum gününde Fenerbahçe forması giydi.

Etiketler Galatasaray Michy Batshuayi Fenerbahçe fenerbahçe forması Galatasaray forma doğum günü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Narin cinayeti araştırılsın'' teklifi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi ''Narin cinayeti araştırılsın'' teklifi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi Türkiye'den izlenemedi diye üzülmeyin... İşte kare kare Güneş tutulması Türkiye'den izlenemedi diye üzülmeyin... İşte kare kare Güneş tutulması Avukatlık ücretleri zamlandı: İşte yeni avukatlık asgari ücret tarifesi Avukatlık ücretleri zamlandı: İşte yeni avukatlık asgari ücret tarifesi Özel'den seçim ve iktidar resti: ''İstifa eder giderim'' Özel'den seçim ve iktidar resti: ''İstifa eder giderim'' TÜİK’e bir enflasyon davası daha TÜİK’e bir enflasyon davası daha Soğuğa, yağışlara veda... Hava sıcaklıkları 30 dereceye dayanacak Soğuğa, yağışlara veda... Hava sıcaklıkları 30 dereceye dayanacak Benfica, Atletico Madrid'i Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ile 4'ledi Benfica, Atletico Madrid'i Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ile 4'ledi ABD İsrail'i savunma füzelerini ateşledi: Füzelerin fırlatılma anı kamerada ABD İsrail'i savunma füzelerini ateşledi: Füzelerin fırlatılma anı kamerada Müjdeyi Selçuk Bayraktar verdi: KIZILELMA'nın seri üretimi başladı Müjdeyi Selçuk Bayraktar verdi: KIZILELMA'nın seri üretimi başladı Özgür Özel'e soruldu: İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse yol haritası ne olacak? Özgür Özel'e soruldu: İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse yol haritası ne olacak?
Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme Kapıda vize uygulaması durduruluyor Kapıda vize uygulaması durduruluyor RTÜK'ten Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti'ne inceleme RTÜK'ten Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti'ne inceleme Serhat Akın sessizliğini bozdu: ''Saldırı sonrası yapılanlar saldırıdan daha ağırdı'' Serhat Akın sessizliğini bozdu: ''Saldırı sonrası yapılanlar saldırıdan daha ağırdı'' Ayakkabısından viski içilen Didem Soydan'dan RTÜK Başkanı Şahin'e olay yanıt Ayakkabısından viski içilen Didem Soydan'dan RTÜK Başkanı Şahin'e olay yanıt Ziraat Bankası'ndan Lionel Messi'li reklam Ziraat Bankası'ndan Lionel Messi'li reklam İran'ın füze yağdırdığı İsrail'in planı belli oldu İran'ın füze yağdırdığı İsrail'in planı belli oldu