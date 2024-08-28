Galatasaray'da deprem: İstifasını sundu, acil toplantı kararı alındı

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray'da Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce'nin Başkan Dursun Özbek'e sunduğu, yönetim kurulunun acil olarak toplantı kararı aldığı iddia edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a elenen Galatasaray'ın yönetiminde hareketlilik yaşanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray Yönetim Kurulu bugün saat 18.00'de 'Acil' koduyla toplanma kararı aldı.

DURSUN ÖZBEK'E İSTİFASINI SUNDU

Haberde, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce'nin resmiyette olmasa da istifa dilekçesini Başkan Dursun Özbek ve divan kuruluna sunduğu ifade edildi. Ali Yüce'nin 18.00'de yapılacak toplantıda istifasını sözlü olarak da dile getireceği belirtildi.

Ayrıca Yönetim kurulunda yer alan 3 ismin daha istifa etmeyi düşündüğü ve bugün gerçekleştirilecek toplantının ardından istifaların resmiyet kazanabileceği ifade edildi.