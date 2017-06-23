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  5. 23 Haziran 2017 18:06

Galatasaray'da Gael Clichy'nin alternatifi Dodo

Galatasaray, Gael Clichy transferinde şartların ağırlaşmasıyla alternatif arayışına girdi. Sarı kırmızılı takım sol bek pozisyonu için Dodo'yu gündemine aldı.

Galatasaray'da Gael Clichy'nin alternatifi Dodo
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Galatasaray, sol beke alternatif buldu... Manchester City’deki sözleşmesi biten Gael Clichy’ye, kendilerinin yanı sıra Fenerbahçe, hatta Başakşehir bile talip olunca şartların ağırlaşmasından rahatsız olan Sarı- Kırmızılılar, rotayı İtalya’ya çevirdi.

Bonservisi İnter’de bulunan ve Sampdoria’da kiralık oynayan 25 yaşındaki Brezilyalı sol bek Dodo, Cim Bom’un yeni gözdesi konumuna geldi. Eğer Clichy konusunda olumlu bir gelişme yaşanmazsa, Galatasaray Yönetimi’nin resmi teklif sunarak Dodo’yu renklerine bağlamaya çalışacağı öğrenildi.

İki tarafı da ikna edecek 

İnter, geçen yıl Roma’dan 7.8 milyon Euro’ya transfer ettiği Dodo’yu, gelir gelmez Sampdoria’ya 2 yıllığına kiraladı. İtalyan kulübü 5.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuna da sahip. Galatasaray cephesi, transfer kararının kesinleşmesi halinde iki tarafı da ikna etmeye çalışacak.

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