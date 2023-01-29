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  5. Galatasaray'da gözden çıkarılan Seferovic'in yeni adresi belli oluyor

Galatasaray'da gözden çıkarılan Seferovic'in yeni adresi belli oluyor

Galatasaray'da gözden çıkarılan Seferovic'in yeni adresi belli oluyor
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Galatasaray'ın sezon başında Benfica'dan kiraladığı Haris Seferovic'i göndermeye hazırlanıyor. İddiaya göre, Seferovic'in yeni adresi Kasımpaşa olacak.

Galatasaray'ın Benfica'dan kiraladığı Haris Seferovic'in yeni adresi belli oluyor. Sarı-kırmızılılarda bekleneni veremeyen Seferovic edinilen son bilgilere göre Kasımpaşa'ya transfer olmak üzere.

Seferovic'in Galatasaray'dan yıllık 2 milyon 300 bin Euro gibi yüksek bir ücret almasının bu kulüplerle yapılan pazarlıkların uzamasına neden olduğu belirtilirken, Kasımpaşa transferde önemli bir yol katetti.

Giresunspor maçı sonrası Okan Buruk, "Elimizde oynatamadığımız oyuncular var. Onlar (Seferovic, Van Aanholt) çok fazla şans bulamıyorlar. Uygun bir kulüp olursa onlara yardımcı olmak istiyoruz. İkisi de bizimle antrenmanlara devam ediyor. Bu transfer döneminde de onlar için bir fırsat olursa bir değerlendirme şansı olacak" ifadelerini kullanmıştı.

30 yaşındaki oyuncunun ara transfer döneminde yeni bir maceraya atılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray formasını 10'u ligde olmak üzere toplamda 13 defa giyen Haris Seferovic, Türkiye Kupası’nda iki kez gol sevinci yaşadı.

Etiketler Galatasaray galatasaray Haris Seferovic kasımpaşa
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