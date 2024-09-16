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Galatasaray'da gözler Jelert'in performansında

Galatasaray'da gözler Jelert'in performansında
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Sarı-kırmızılı taraftarlar Galatasaray ile Gaziantep arasında oynanacak erteleme maçında Jelert'in performansını yakından takip edecek.

Süper Lig'de Osimhen, Batshuayi, Sara, Roland Sallai ve Jelert gibi oyuncuları alarak bu sene de transfere damgasını vurmayı başaran Galatasaray'da en dikkat çeken transferlerden biri de Jelert oldu. 

9 milyon euro karşılığında Kopenhag'dan Galatasaray'a transfer olan Jelert şu ana kadar en fazla 17 dakika ile Çaykur Rizespor karşısında süre aldı. 

Sarı kırmızılı taraftarlar Jelert'i antrenman eksiği nedeniyle ilk 11'de henüz göremedi. Gaziantep maçında Jelert'in 11'de olabileceğini düşünen futbol kamuoyu, genç futbolcunun performansını da yakından takip edecek. 

Gelecek vaat eden isimler arasında yer alan Jelert'in fiziğinden bağımsız herkesi şaşırtabilecek bir isim olduğu öne sürülüyor. 

Etiketler Galatasaray Galatasaray Jelert Jelert ilk 11 de mi Jelert fizik
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