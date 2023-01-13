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  5. Galatasaray'da Hatayspor maçı öncesi flaş gelişme

Galatasaray'da Hatayspor maçı öncesi flaş gelişme

Galatasaray'da Hatayspor maçı öncesi flaş gelişme
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Galatasaray'da Hatayspor maçı öncesi Icardi'nin durumu belli oldu.

Sarı kırmızılı takımın son antrenmanında takımla birlikte çalışan Icardi'nin Hatayspor'la bu akşam yapılacak maçta ilk 11'de oynayabileceği belirtildi.

Öte yandan Galatasaray'ın transfer etmeyi planladığı yabancı oyunculara yer açmak için Patrick Van Aanholt ve Haris Seferovic ile yolları ayırmayı hedeflediği öğrenildi.

Ancak iki futbolcunun da ayrılmak istemediği bildirildi. Seferovic'in sezon sonuna kadar, 
Patrick Van Aanholt'un da 1.5 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

Etiketler Galatasaray galatasaray hatayspor icardi kadro
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