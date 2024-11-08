Galatasaray'da Icardi depremi: Sezonu kapattı

Galatasaray, Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiğini açıkladı. Arjantinli futbolcunun sezonu kapattığı öğrenildi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü hafta maçında konuk ettiği İngiliz ekibi Tottenham'ı 3-2 mağlup etti. Müsabakanın 82'nci dakikasında sakatlık yaşayan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, oyuna devam edemedi ve sahayı sedye ile terk etti.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, ''UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Mauro Icardi'nin sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Arjantinli futbolcunun tedavisinin uzun süreceği ve sezonu kapatacağı belirtildi.