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Galatasaray'da Icardi şoku! Cezası belli oldu

Galatasaray'da Icardi şoku! Cezası belli oldu
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi'ye bir maç ceza verdi.

Mauro Icardi, MKE Ankaragücü-Galatasaray müsabakasında tribüne dönerek hareket çektiği iddiasıyla  Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilmişti. Icardi'nin cezası belli oldu.

Kurul, Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi’ye Süper Lig’in 26’ncı haftasında oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasında rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 1 resmi maçtan men ve 19 bin 500 TL para cezası verdiğini duyurdu.

Böylece Icardi, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek ve Beşiktaş maçında sahada olacak.

PFDK'dan yapılan açıklama şöyle:

“GALATASARAY A.Ş. sporcusu MAURO EMANUEL ICARDI’nin, 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.”

Galatasaray itiraz edecek

Galatasaray, PFDK'nın 1 maç ceza verdiği Mauro Icardi için Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacak. Sarı-kırmızılılar Icardi'nin videosunun montaj olduğunu ileri sürmüştü.

Ne olmuştu?

Ankaragücü-Galatasaray maçında sarı-lacivertli taraftarlar tarafından Mauro Icardi'ye bir su şişesi fırlatıldı. Bunu gören Arjantinli futbolcu da şişenin geldiği kale arkası tribününe doğru cinsel organını göstererek hareket yaptığı iddia edilen video yayınlanmıştı.

Etiketler Galatasaray Galatasaray Mauro Icardi ceza PFDK TFF
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