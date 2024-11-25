Galatasaray'da Kaan Ayhan şoku

Galatasaray, Kaan Ayhan'ın sağ üst arka adalesinde 2'nci derece zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray, Bodrum FK maçında sakatlanan Kaan Ayhan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 13. haftasındaki Sipay Bodrumspor karşılaşmasında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Kaan Ayhan’ın tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.