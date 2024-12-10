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Galatasaray'da Metehan Baltacı’dan 4 yıllık imza

Galatasaray'da Metehan Baltacı’dan 4 yıllık imza
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Galatasaray, 22 yaşındaki stoper Metehan Baltacı’nın sözleşmesinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Galatasaray, 22 yaşındaki genç savunmacısı Metehan Baltacı’nın sözleşmesini uzattığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Metehan Baltacı’nın sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Bu sezon Süper Lig’de 6 ve UEFA Avrupa Ligi’nde 1 olmak üzere toplamda 7 maçta sarı-kırmızılı formayı giyen Metehan Baltacı, 1 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray, 22 yaşındaki stoper Metehan Baltacı’nın sözleşmesinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Etiketler Galatasaray Galatasaray Metehan Baltacı stoper sözleşme
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