Galatasaray'da Morata şoku

Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata'nın sol arka üst adale grubunda kısmı yırtık tespit edildiği bildirildi.

Galatasaray'ın Milan'dan transfer ettiği İspanyol futbolcu Alvaro Morata, AZ Alkmaar maçında sakatlandı. Yıldız futbolcunun sol arka üst adale grubunda kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi.

Yıldız golcü 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak Fenerbahçe derbisinde görev alamayacak.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi Play-Off Eleme Turu'nda oynanan AZ Alkmaar maçında sakatlanan Alvaro Morata'nın sponsor hastanemiz Medicana’da çekilen MR'ı neticesinde sol arka üst adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun sahalara geri dönüş süresiyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup, yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyrine göre hareket edilecektir" denildi.