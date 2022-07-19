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Galatasaray'da Mostafa Mohamed gözyaşlarıyla veda etti

Galatasaray'da Mostafa Mohamed gözyaşlarıyla veda etti

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes’a kiralanan Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, gözyaşlarıyla takıma veda etti.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray’da giden oyuncular da netlik kazanmaya başladı. Dün akşam Mbaye Diagne’nin sözleşmesini karşılıklı fesh eden sarı-kırmızılı ekipte bir diğer forvet oyuncusu Mostafa Mohamed, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes’a kiralandı. Mısırlı golcü, transfer sürecini tamamlamak için sarı-kırmızılı ekibin Avusturya kampından ayrıldı. Takım arkadaşları ve teknik ekip ile vedalaşan Mohamed, sarı-kırmızılı ekibin konakladığı otelden ayrılırken açıklamalarda bulundu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Konuşma esnasında gözleri dolan ve duygusal bir konuşma gerçekleştiren Mısırlı oyuncu, yaptığı açıklamada, “Takımı, taraftarları ve teknik ekibi özleyeceğim. 1 yıllığına Nantes’a gidiyorum. Satın alma opsiyonları var. Kendim ve Galatasaray için en iyisini diliyorum. Umarım Galatasaray kupalar kazanmayı başarır” ifadelerini kullandı.

Etiketler Galatasaray Mostafa Mohamed
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