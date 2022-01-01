Galatasaray'da Muslera depremi! Sözleşmesi feshediliyor

Galatasaray, Fernando Muslera’nın sözleşmesini anlaşmalı olarak feshetmeye hazırlanıyor.

Galatasaray, radikal bir karara imza atmaya hazırlanıyor. Kaleyi yabancı bir file bekçisine bırakmayı düşünen sarı-kırmızılılar, yabancı kontenjanından kurtulmak için Fernando Muslera’nın sözleşmesini anlaşmalı olarak feshedecek.

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda üst üste kötü sonuçlar elde eden Galatasaray'da bunda en önemli etkenlerden birisi de Fernando Muslera'nın sakatlığı oldu. Uruguaylı file bekçisinin yaşadığı sakatlık sonrası takım bir türlü toparlanamadı. Sarı-kırmızılılarda sezonu kapatması beklenen tecrübeli eldivenle ilgili sözleşme feshi kararı alındı.



Sarı-kırmızılılar, ligin ikinci yarısı için kaleyi yabancı bir eldivene emanet etmeyi planlıyor. Buna göre, martta sahalara dönmesi beklenen Muslera’nın ilerleyen yaşı ve bu sezonki formsuzluğu dikkate alınarak sözleşmesinin 6 aylığına askıya alınması gündeme geldi. Ancak kulübün önüne bu kez "yabancı statüsü" geldi.

Skorer'den Nevzat Dindar'ın haberine göre, yeni bir yabancı tescili yapabilmek için vize ettirdiği bir yabancısını göndermek ya da kiralama yöntemiyle yollarını ayırmak zorunda olan Galatasaray, Fernando Muslera ile sözleşmesini anlaşmalı yolla feshedecek.



GALATASARAY'IN İLK GÜNDEMİ KALECİ

Kaleci arayışına başlayan sarı-kırmızılılar hem ligi riske atmak istemiyor hem de UEFA Avrupa Ligi maçına güvenle çıkmak istiyor. Bu nedenle Cim-Bom’un 1 numaralı gündemi kaleci oldu.

Galatasaray'ın vazgeçilmez ismi olan Fernando Muslera, sezonun ilk devresinde çok ciddi bir sakatlık yaşadı. 35 yaşındaki file bekçisi, Sivasspor ile oynanan maçta ön çapraz bağından sakatlandı.

Sarı-kırmızılı takımın Sivasspor ile oynadığı mücadelede çok ciddi bir sakatlık yaşayan Muslera'nın en az 2-3 ay arasında yeşil sahalardan uzak kalacağı ifade edilmişti.



Fernando Muslera bu sezon sakatlık yaşamadan önce Galatasaray formasını 27 kez giydi. Tecrübeli file bekçisi bu mücadelelerde ağlarında 32 gol gördü. Uruguaylı eldiven aynı süreçte 8 mücadelede kalesini gole kapattı.

Galatasaray'ın 2011-2012 sezonu başında Lazio'dan 6 milyon 750 bin euro bedelle kadrosuna kattığı Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takımda başarılarla dolu bir kariyer geçirdi. Tecrübeli eldiven, Galatasaray kariyerine 14 kupa sığdırdı.