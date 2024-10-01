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Galatasaray'da Osimhen şoku

Galatasaray'da Osimhen şoku
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Galatasaray, Kasımpaşa maçında sakatlanan yıldız futbolcu Victor Osimhen'in sol üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray, Süper Lig'deki Kasımpaşa mücadelesinde sakatlanan Nijeryalı golcü Victor Osimhen'a dair açıklama yaptı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in yedinci haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında sol üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün yapılan kontrollerinde sol üst arka adale grubunda strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Victor Osimhen’in tedavisine başlanmıştır." denildi.

Etiketler Galatasaray Galatasaray Victor Osimhen sakatlık
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