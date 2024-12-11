Galatasaray'da sakat futbolcuların son durumu açıklandı

Galatasaray'da sakatlık geçiren Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen, Abdülkerim Bardakcı ve Ismail Jakobs'un son durumu belli oldu.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan dört futbolcuyla ilgili olarak kulübün doktoru Yener İnce'den açıklama yapıldı.

İnce, aşil tendonun sorun olan Ismail Jakobs'un iyi durumda olduğunu ve maç performansını görebilmek için saha çalışmalarının devam etmesinin gerektiğini ifade etti.

Abdülkerim Bardakcı'yı özel iğnelerle sahada tuttuklarını belirten İnce, maç programının yoğun olması sebebiyle futbolcunun da risk aldığını ve sahalara erken döndüğünü vurguladı.

Barış Alper Yılmaz'ın çok ciddi bir sakatlık riskinden döndüğünün altını çizen Yener İnce, futbolcunun dizinde bir esneme ve ayak bileğinde de yaralanma olduğunu ifade ederek, durumuna maç maç bakacalarını dile getirdi.

Doktor İnce, Barış Alper için, "Malmö maçında olmayacak. Trabzonspor maçı için de bir şey söyleyemiyorum. Net bir şey söylemek için erken." diye konuştu.

İnce, Victor Osimhen'in ise arka adalesinde bir gerllme yaşandığını ve tedavisinin hızlı şekilde devam ettiğini belirtti.