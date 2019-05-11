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  5. 11 Mayıs 2019 17:47

Galatasaray'da şok ! Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında ikinci yarı oyuna giren Emre Akbaba, talihsiz bir sakatlık yaşadı. Milli futbolcunun bileği kırıldı. Sahadaki futbolcu arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

Galatasaray'da şok ! Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı
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Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray’ın Çaykur Rizespor ile oynadığı mücadelenin 68. dakikasında Emre Akbaba, topa müdahale etmek isterken Samudio’nun şuta teşebbüs etmesiyle talihsiz sakatlık yaşadı.

Samudio şut çekmek isterken arkasından gelen Emre’yi göremedi. Emre müdahale sonrasında yere yığılırken yedek kulübesi dahil tüm futbolcular çöktü ve gözyaşlarına hakim olamadılar. Başta Samudio olmak üzere Rizespor’da Umar Aminu’nun gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Pozisyon sonrasında Samudio, Serkan Çınar’ın VAR’daki kontrolüyle 74. dakikada kırmızı kart gördü.

Emre Akbaba saha içerisindeki ilk müdahale sonrasında ambulansla hastaneye götürüldü.





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