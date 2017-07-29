Feghouli ve Fernando transferlerini bitirme noktasına getiren Galatasaray, Ndiaye’nin ardından topa basma kararı aldı. Bu 3 futbolcunun transferini bitirmeye yakın olan Galatasaray’da sol bek transferi askıya alındı.



Ndiaye’yi alması halinde 7.takviyesini yapmayı planlayan Galatasaray transferde fren yapma konusunda fikir birliğine vardı. Galatasaray’ın transfer yapmayı planladığı mevkilerden biri sol bek idi. Sol tarafa yapılacak olan takviyeden ise Galatasaray’ın kadrosunda 5 bek oyuncusu bulunması nedeniyle vazgeçildi.



Galatasaray’da başkan Özbek, Cenk Ergün ve Tudor, “ kadroda halen 5 bek oyuncusu var. Bu oyunculardan en az 1 ya da 2’si gidene-satana, kadar sol bek bölgesine takviye yapılmasın” görüşünde birleşerek bu transferi uygun maliyetleri, genç yaşları ve piyasaları nedeniyle Galatasaray’ın bek mevkiinde transferini daha yüksek olasılık gördüğü 3 isim var. Carole, Cavanda ve Linnes.



Şimdi Galatasaray yönetimi, kadro dışı kalan Cavanda, Carole ve Linnes’in satılması ya da başka takıma gitmesi halinde sol bek pozisyonu için harekete geçecek.



Galatasaray Kulübüne Yıllık sadece garanti ücretleri 6.3 milyon euro olan 5 oyuncudan biri (Mariano: 2.3 milyon euro, Linnes: 950 bin euro, Cavanda: 875 bin euro, Carole: 700 bin euro, Tarık: 1 milyon 498 bin euro) Galatasaray’dan ayrılmazsa sol bek takviyesi yapılmayacak.



Feghouli ve Fernando transferlerini bitirme noktasına getiren Galatasaray, Ndiaye’nin ardından topa basma kararı aldı. Bu 3 futbolcunun transferini bitirmeye yakın olan Galatasaray’da sol bek transferi askıya alındı.



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