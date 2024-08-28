Galatasaray'da Wilfried Zaha antrenman kadrosunda
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Hafta içi oynanan Young Boys maçında hastalığı nedeniyle kadro dışı kalan Wilfried Zaha, ligde oynanacak Adana Demirspor maçı antrenmanına katıldı.
Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.
ZAHA GELİŞMESİ
Dün akşam Young Boys ile oynanan mücadelenin kadrosunda gribal enfeksiyon nedeniyle yer almayan Wilfried Zaha, antrenmanda yer aldı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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