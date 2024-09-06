Galatasaray'da yeni kaptan belli oldu
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası yeni kaptanın Kaan Ayhan olacağı konuşuluyor.
Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun yerine yeni kaptanın kim olacağı belli oldu.
KAAN YENİ KAPTAN OLDU
Galatasaray'da yeni kaptan Kaan Ayhan oldu. Takımın en tecrübeli isimlerinden biri olarak başta gelen Kaan Ayhan, kaptanlık görevini üstlenecek.
RESMİ OLARAK AÇIKLANACAK
Galatasaray'ın resmi duyuruyu kısa süre içinde yapması bekleniyor. Kaan Ayhan, sarı-kırmızılı kulüpte 59 maça çıktı ve 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.
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