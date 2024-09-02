Galatasaray'dan 100 milyon Euroluk transfer: Osimhen Galatasaray için geliyor

Galatasaray Napoli'nin yıldız golcüsü Victor Osimhen'i 1 yıllığına kadrosuna kattı.

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazanırken, İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atılmıştı.

BU AKŞAM İSTANBUL'A GELİYOR

Sarı-kırmızılılar Napoli'nin Nijeryalı forveti Victor Osimhen'i 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı. Golcü oyuncu bu akşam İstanbul'a gelecek.

Galatasaray, Victor Osimhen'in sezon sonuna kadar 9-10 milyon euroluk maaşını ödemeyi kabul ettiği ve satın alma opsiyonunun bulunmadığı kaydedildi.

GOL KRALI OLAN İLK AFRİKALI

Öte yandan 2022/2023 sezonunda Napoli'nin 33 yıl sonra ilk Serie A şampiyonluğunu kazanmasında önemli rol oynayan ve 26 golle ligi gol kralı olarak tamamlayan Osimhen, İtalya'da bunu başaran ilk Afrikalı oyuncu olmuştu.

Napoli formasıyla 133 resmi maça çıkan Nijeryalı golcü, bu mücadelelerde 76 gol atıp, 18 asistlik katkı sağladı.



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