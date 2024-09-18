  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Galatasaray'dan 15 sezon sonra gelen başarı

Galatasaray'dan 15 sezon sonra gelen başarı

Galatasaray'dan 15 sezon sonra gelen başarı
Güncelleme:

Galatasaray, Gaziantep maçı galibiyeti sonrası Trendyol Süper Lig’de beşte beş yaparak 15 sezon sonra bir ilki gerçekleştirdi.

Sarı kırmızılılar kendi evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Cimbom mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Puanını 15 yapan sarı-kırmızılılar liderliğe yükseldi. Aslan ayrıca bu sezon ligde oynadığı ilk 5 maçı da kazandı.

En son 2009-2010 sezonunda Hollandalı Teknik Direktör Frank Rijkaard yönetiminde lige 5’te 5 ile başlayan Galatasaray böylece 15 sezon sonra bu başarısını tekrarladı.

SIRADA FENERBAHÇE DERBİSİ VAR 

Cimbom bu sezon ligde Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK’yı mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar ligde gelecek hafta cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

İHA

Etiketler Galatasaray Galatasaray Galatasaray 5 te 5 Galatasaray 15 yıl sonra ilk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İhtiyaç kredisinde en düşük faizi isteyen banka değişti İhtiyaç kredisinde en düşük faizi isteyen banka değişti Burası Türkiye'nin tek kedi/köpek fabrikası: Onlarca cana kapılarını açtı Burası Türkiye'nin tek kedi/köpek fabrikası: Onlarca cana kapılarını açtı Bingöl'ün Yayladere ilçesi Miss Turkey 2024 birincisi Dr. İdil Bilgen'i bekliyor Bingöl'ün Yayladere ilçesi Miss Turkey 2024 birincisi Dr. İdil Bilgen'i bekliyor Esra Erol’da canlı yayında gözaltı: 1,5 yaşındaki bebeğe yapılanlar isyan ettirdi Esra Erol’da canlı yayında gözaltı: 1,5 yaşındaki bebeğe yapılanlar isyan ettirdi Dilruba'dan yeni açıklama: ''Özür dilemiyorum, AKP'lilere burada sesleniyorum...'' Dilruba'dan yeni açıklama: ''Özür dilemiyorum, AKP'lilere burada sesleniyorum...'' Sokakta çıplak dolaşan kişiyi dövüp, polise teslim ettiler Sokakta çıplak dolaşan kişiyi dövüp, polise teslim ettiler Ancelotti sahaya girip, Halil Umut Meler'in üstüne yürüdü Ancelotti sahaya girip, Halil Umut Meler'in üstüne yürüdü Türk Telekom'un CEO'su: ''Türkiye'de internet tarifeleri sudan ucuz'' Türk Telekom'un CEO'su: ''Türkiye'de internet tarifeleri sudan ucuz'' İsrail'in siber saldırı ile patlattığı çağrı cihazlarının üreticisinden ilk açıklama İsrail'in siber saldırı ile patlattığı çağrı cihazlarının üreticisinden ilk açıklama ''Anayasa'nın 4'üncü maddesi değişsin'' diyen HÜDA-PAR Genel Başkanı hakkında suç duyurusu ''Anayasa'nın 4'üncü maddesi değişsin'' diyen HÜDA-PAR Genel Başkanı hakkında suç duyurusu
Yumurtada son tüketim tarihleri kaldırılıyor Yumurtada son tüketim tarihleri kaldırılıyor Sağanak yağışlar çok kuvvetli geliyor Sağanak yağışlar çok kuvvetli geliyor ''Siz karışmayın, ben bu işi hallederim'' iddiası... Narin'in kuzeninin ifadesi ortaya çıktı ''Siz karışmayın, ben bu işi hallederim'' iddiası... Narin'in kuzeninin ifadesi ortaya çıktı Böylesi filmlerde yok: Aile fotoğrafında yaptıkları işaret iki kız kardeşin sonu oldu Böylesi filmlerde yok: Aile fotoğrafında yaptıkları işaret iki kız kardeşin sonu oldu İnsanlık ölmüş dedirten olay İnsanlık ölmüş dedirten olay Son erken seçim anketi sonuçları açıklandı Son erken seçim anketi sonuçları açıklandı Siber saldırının ardından... İsrail çağrı cihazlarını nasıl patlattı ? Siber saldırının ardından... İsrail çağrı cihazlarını nasıl patlattı ? Mucit çiftçinin mühendis kıskandıran icadı Jandarma'ya yakalandı Mucit çiftçinin mühendis kıskandıran icadı Jandarma'ya yakalandı Öldüğü iddia edilmişti: Fetullah Gülen'in son hali dikkat çekti Öldüğü iddia edilmişti: Fetullah Gülen'in son hali dikkat çekti Türkiye'de ortalama yaşam süresi belli oldu: Kadınlar 5 yıl daha fazla yaşıyor Türkiye'de ortalama yaşam süresi belli oldu: Kadınlar 5 yıl daha fazla yaşıyor