Galatasaray'dan 15 sezon sonra gelen başarı
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Galatasaray, Gaziantep maçı galibiyeti sonrası Trendyol Süper Lig’de beşte beş yaparak 15 sezon sonra bir ilki gerçekleştirdi.
Sarı kırmızılılar kendi evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Cimbom mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Puanını 15 yapan sarı-kırmızılılar liderliğe yükseldi. Aslan ayrıca bu sezon ligde oynadığı ilk 5 maçı da kazandı.
En son 2009-2010 sezonunda Hollandalı Teknik Direktör Frank Rijkaard yönetiminde lige 5’te 5 ile başlayan Galatasaray böylece 15 sezon sonra bu başarısını tekrarladı.
SIRADA FENERBAHÇE DERBİSİ VAR
Cimbom bu sezon ligde Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK’yı mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar ligde gelecek hafta cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.
İHA
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