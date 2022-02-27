Galatasaray'dan 4 maç sonra kendi evinde galip gelebildi

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti.

Kontra atakta Gomis, 90+7. dakikada maçın skorunu belirledi. Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti ve sahasında 4 maç sonra kazandı.

Rizespor'da Baiano, 90+3. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Kısa paslaşmalar sonucunda Patrick Van Aanholt, 87'de Galatasaray'ı öne geçiren golü attı. Hollandalı sol bek, profesyonel kariyerinde ilk kez bir maçta iki gol attı.

64'te Bafetimbi Gomis'in penaltı vuruşunu kaleci Tarık Çetin çıkardı.70. dakikada bu kez penaltı atışında Ryan Babel topun başına geldi. Hollandalı futbolcu yeniden beraberliği sağladı.

50. dakikada Tyler Boyd'dan da jeneriklik bir gol geldi. Rizespor yeniden öne geçti.

40. dakikada Galatasaray, Patrick van Aanholt ile skoru eşitledi.

Gedson Fernandes, 8. dakikada frikikten muhteşem bir gole imza attı ve deplasmanda takımını öne geçirdi. Portekizli orta saha, Süper Lig kariyerinin ilk golünü attı.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Muslera'nın yanı sıra Morutan, Halil Dervişoğlu ve Arda Turan maç kadrosuna alınmadı.

Gedson Fernandes Nef Stadyumu’nda zemine bakmak için sahaya çıktığında taraftarlar tarafından yoğun şekilde ıslıklandı.