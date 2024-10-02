Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya çok sert yanıt: ''Survivorcu Acun''

Galatasaray'ın Asbaşkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Galatasaray ve Fenerbahçe arasında hakemlerin çifte standart uyguladığına dair açıklamaları için "Gitsin mahallesinde oynamaya devam etsin" dedi.

Galatasaray'da İkinci Başkan Metin Öztürk, Okan Buruk'un PFDK'ya sevkine tepki gösterirken Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'yı da sert ifadelerle eleştirdi.

Öztürk, Ilıcalı için 'Dominik ile Türkiye'yi karıştıran. Oradaki yarışmacılarla Süper Lig'in kulüplerini, oyuncularını karıştıran birine cevap vermek abesle iştigaldir.' dedi.

İşte Öztürk'ün açıklamaları:

TFF'nin kalkıp da Survivor'cının lafıyla hareket edeceğini sanmıyorum. Biz Galatasaray Lisesi'nden çıkmış ciddi bir kulübüz. Biz gayri ciddi kişilerle ve durumlara cevap vermek istemiyoruz.

Dominik ile Türkiye'yi karıştıran. Oradaki yarışmacılarla Süper Lig'in kulüplerini, oyuncularını karıştıran birine cevap vermek abesle iştigaldir. Gitsin mahallesinde oynamaya devam etsin.

İllegal bahis hepimizin mücadele etmesi gereken bir konu. Bize bir spor kanalı reklam vermek istedi. Biz de araştırdık hakikaten sporla ilgili belli haberler var. Biz sponsorluk anlaşması yaptık. Sırtımızda reklamları yayınlandı. Bunun için de TFF'den izin aldık. Federasyon da sorumluluk bizde olmak kaydıyla izin verdi. Biz de bunu askıya aldık. Önceki gün de federasyon bu izni iptal etti, iptal edince de kaldırdık. Sanırım 2021 yılıydı bir TV kanalına RTÜK'ten bir ceza geldi ama Acun Bey biliyordur, ona sorun bu kanalı ve o ceza niye gelmiş? İllegal bahis sitelerinin reklamlarını yayınladığı için geldi.

Mert Hakan Yandaş'ı kimse konuşmuyor. Kendisi de Galatasaray maçında sözlü hakaretleri var, bunları kameralar yakalamış. Tamamen bir algı operasyonu. 11 senedir şampiyon olamayan kulüp ne yapsın, otursun derdine ağlasın. Demek ki sahada kazanmayı beceremiyorlar. 3-0'dan sonra hakem yardımıyla böyle oldu yoksa maç 5'e 6'ya gidecekti. Elimizden geleni göstereceğiz, ortamı germemeye çalışacağız ama bize olan saldırılara da mutlaka cevap vereceğiz.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un PFDK'ya sevkiyle ilgili de bir açıklama yapan Öztürk "Bildiğim kadarıyla hakaretten sevk. Hakaret varsa sarı kart ya da kırmızı kartla cezalandırılır. Böyle bir hakaret olmadığını biliyorum. Hakaret yüz yüze olur, öyle bir durum yok. Yine farz edin bir hakaret oldu, 4. hakem orta hakemi bilgilendiriyor. Geldi, sana hakaret etti diyor falan, orta hakem düdüğü çalıyor kart gösteriyor. Bunların hiçbiri yok." dedi.