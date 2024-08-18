Galatasaray'dan Ali Koç açıklaması

Galatasaray Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında Ali Koç’a yönelik saldırıyla ilgili olarak "Tesadüf değil" dedi.

Maç başladığı dakikalarda sosyal medyada biletli yüzlerce Fenerbahçe taraftarlarının stada alınmadığını, polisin Fenerbahçelilere biber gazı sıktığını, bazı taraftarların yere yığıldığını gösteren görüntüler yayıldı.

Bunun üzerine Koç, maçın ikinci yarısının hemen başında saha kenarından yürüyerek destek amacıyla deplasman tribününe gitti.

Göztepe taraftarları Koç’a küfürlü tezahürat edip yabancı madde attı, akreditasyon kartlı bir Göztepeli görevli Koç’u arkadan iterek yere düşürdü.

Koç, saldırgan ve ihmali bulunan görevli ve yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Saldırının ardından gözaltına alınan Özkan, ev hapsiyle cezalandırıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ‘ortaya karışık’ bir açıklamayla olup bitenlerin değerlendirilip gerekli kararların ivedilikle alınacağını duyurdu.

Galatasaray’ın açıklaması ise şöyle:

Dün oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçında çıkan olaylardan dolayı iki kulübümüze ve tüm spor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşanan bu hadise, milyonların tutkuyla takip ettiği Türk futbolunu kaosa sürükleyerek toplumsal huzuru bozma senaryosunun bir devamıdır.

Galatasaray Spor Kulübü olarak, son dönemde yaptığımız uyarıların hepsi, bu ve benzeri olayların, yenileri yaşanmadan önüne geçilmesi içindi. Geçtiğimiz sezon Türk hakemlerini taraftarının önüne atarak ‘gördüğünüz yerde ifşa edin’ çağrısı yapanların, Trabzonspor’un stadında provokasyon gayretinde olanların ve maçımızdan sonra boş stadyumumuza kanunsuzca, baskın yapar gibi girerek Stat İşletme Direktörümüzü öldüresiye darp edenlerin, dün yaşanan olayların da içinde olması tesadüf değildir. O dönemde bahsi geçen hadiselere Türk futbolunun paydaşları yerinde tepki vermiş olsaydı, belki de üzücü olaylar bu noktaya gelmeyecekti.

Geçtiğimiz sezon sahada FIFA kokartlı bir hakemimizi yumruklamaya kadar giden bu gerilim dolu futbol ikliminin sorumluları ve başta sosyal medyada olmak üzere şiddeti teşvik eden, destekleyen her kim olursa olsun, engellenmelidir.

Galatasaray Spor Kulübü olarak, sahalarda şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu bir kez daha belirtip, şiddete karışan tüm bireyleri Türk futbolundan uzaklaştırmak için hukuk başta olmak üzere tüm caydırıcı tedbirlerin vakit kaybetmeksizin devreye sokulması için çalışacağımızı Türk spor kamuoyuna duyururuz.