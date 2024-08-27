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Galatasaray'dan ayrılan isimler belli oldu

Galatasaray'dan ayrılan isimler belli oldu
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Galatasaray kadrosunda bulunan Eren Aydın ve Siraçhan Nas, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a kiralık olarak gitti.

Okan Buruk yönetiminde yeni sezonun transfer ve kadro çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da iki ayrılık resmen gerçekleşti.

Galatasaray'dan ayrılan isimler belli oldu - Resim : 1

EREN AYDIN VE SİRAÇHAN NAS BOLUSPOR’A KİRALANDI

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Galatasaray forması giyen Siraçhan Nas ve Eren Aydın’i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Siraçhan Nas için yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Galatasaray A.Ş. ile Profesyonel futbolcu Eren Aydın'ın bir yıllık geçici transferi konusunda anlaşma sağlamıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'dan ayrılan isimler belli oldu - Resim : 2

Eren Aydın için yapılan açıklama ise şu şekilde:

“Kulübümüz, Galatasaray A.Ş. ile Profesyonel futbolcu Eren Aydın'ın bir yıllık geçici transferi konusunda anlaşma sağlamıştır.”

Etiketler Galatasaray Galatasaray galatasaray trasnfer galatasaray dan ayrılan futbolcular
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