Galatasaray'dan Beşiktaş'a ''takipteyim'' mesajı!
Süper Toto Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'yle karşılaştı. Sarı Kırmızılılar Halil Dervişoğlu ve Emre Akbaba'nın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Süper Toto Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Lider Beşiktaş'la oynayacağı karşılaşma öncesi kritik bir 3 puanı hanesine yazdıran Galatasaray, şampiyonluk iddiasını son haftalara taşımayı başardı. Sarı-kırmızılıların golleri 44. dakikada Halil Dervişoğlu ve 53. dakikada Emre Akbaba'dan geldi. Aslan, bu sonuçla maç fazlasıyla 2.sıraya yerleşti.
MAÇTAN DAKİKALAR
Dakika 20: Galatasaray gole yaklaştı. Şener'in sağdan ceza sahasına gönderdiği ortaya Babel altıpasta kafayı vurdu ama topu yandan auta attı.
Dakika 28: Donk'un pasında Emre Akbaba ceza sahasına sağdan girdikten sonra topu soluna çekti, uzak köşeye plasesini yolladı ama top az farkla auta çıktı.
Dakika 31: Ryan Babel'in ceza sahasına doğru soldan koşu yapan Ömer Bayram'ı bulmasının ardından Ömer'in sol ayağıyla çektiği şut çerçeveyi bulmadı.
İKİNCİ YARI
Dakika 52: Emre Akbaba attı, Galatasaray 2-0 önde. Donk'un uzun pasında Gençlerbirliği savunmasında Arda'nın kafasından seken topa yere düşürmeden şık bir vuruş yapan Emre, sarı-kırmızılı ekibi iki farklı üstünlüğe taşıdı.
Dakika 74: Emre Akbaba'nın köşe vuruşunda Marcao ceza sahasında sert bir kafa vuruşu yaptı, Nordfeldt iyi bir refleksle topu çeldi.
Dakika 90: Arda'nın pasında Saracchi sol dip çizgiden ortasını yaptı, Kerem uygun durumda kafayı vurdu ama topu üstten auta attı.
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