Galatasaray'dan bir transfer bombası daha: Anlaşma sağlandı

Ara transfer döneminin bitmesine bir hafta süre kalırken Galatasaray Mario Lemina ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig'de ara transfer dönemi 11 Şubat'ta sona erecek. Transfer döneminin bitmesine bir hafta kala Galatasaray, bir transferi daha duyurmaya hazırlanıyor. Bu sezon Wolverhampton'da 19 maça çıkan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Mario Lemina’nın bu akşam İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Gabonlu futbolcu ile Galatasaray arasındaki 2,5 yıllık anlaşma, 1,5+1 yıl şeklinde ve uzatma opsiyonu bulunuyor. İşte Süper Lig ara transfer döneminde imza atan futbolcularSpor DHA