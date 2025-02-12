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Galatasaray'dan bir transfer daha; 18 yaşındaki ismi renklerine kattı

Galatasaray'dan bir transfer daha; 18 yaşındaki ismi renklerine kattı
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Ara transfer çalışmalarına aralıksız devam eden Galatasaray, Trendyol 1’inci Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü forması giyen 18 yaşındaki stoper Arda Ünyay’ı 3,5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray, MKE Ankaragücü forması giyen 18 yaşındaki Arda Ünyay'ı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılardan transferle ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Arda Ünyay’ın transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuz ile 2024-2025 sezonunun kalan bölümünden başlamak üzere, 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzalanmıştır" denildi.

Arda, Ankara ekibinde bu sezon Trendyol 1. Lig'de 3 maçta görev yaptı.

DHA / İHA

Etiketler Galatasaray Galatasaray transfer arda ünyay "ara transfer"
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