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Galatasaray'dan Depay hamlesi

Galatasaray'dan Depay hamlesi
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren Memphis Depay ile ilgilendiği iddia edildi.

Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

Son olarak sağ bek Elia Jelert'i kadrosuna katan Galatasaray için şimdi de Memphis Depay iddiası ortaya atıldı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Galatasaray, Memphis Depay transferi için bastırıyor.

Haberde Depay için Inter'in de devrede olduğu, İtalyan devinin Hollandalı yıldıza resmi teklifini ilettiği aktarıldı.

5 MİLYON EURO MAAŞ TALEP EDİYOR

Yine haberde Memphis Depay'ın maaş talebinden de bahsedildi.

Buna göre Hollandalı futbolcu, bonuslar hariç yıllık net 5 milyon Euro talep ediyor.

TRANSFERDE RAKİP INTER 

Inter'in 2 hafta içinde hücumda yer açması ve Depay'ın Galatasaray'la anlaşamaması halinde oyuncunun İtalyan deviyle söz kesebileceği vurgulandı.

Geride bıraktığımız sezonda Atletico Madrid ile toplam 31 maça çıkıp 1205 dakika süre alan Memphis Depay 9 gol, 2 asistlik istatistik yakalamıştı.

Etiketler Galatasaray Galatasaray süper lig depay
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