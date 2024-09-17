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Galatasaray'dan derbi öncesi 3 gollü galibiyet

Galatasaray'dan derbi öncesi 3 gollü galibiyet
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Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray, konuk ettiği Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

Trendyol Süper Lig’in üçüncü hafta erteleme karşılaşmasında Galatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmayı Cihan Aydın yönetti. Maçın VAR koltuğunda ise Çağdaş Altay oturdu.

GALATASARAY 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, 11. dakikada gelen gol ile 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra baskısını arttıran sarı-kırmızılı ekip 26. dakikada farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi. İkinci yarıya daha kontrollü başlayan Galatasaray 76. dakikada bir gol daha buldu ve skor 3-0’a geldi. Bu golün ardından Gaziantep FK 81. dakikada bulduğu golle ümitlense de karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve maç 3-1 sona erdi.

Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Barış Alper Yılmaz, 26. dakikada Yunus Akgün ve 76. dakikada Michy Batshuayi kaydetti. Gaziantep FK’nın tek golü ise 81. Dakikada Furkan Soyalp’den geldi.

Galatasaray bu galibiyetle puanını 15’e yükseltirken, Gaziantep FK ise 3 puanda kaldı.

Etiketler Galatasaray Gaziantepspor Galatasaray derbi hata Gaziantepspor gaziantep galatasaray
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