Galatasaray'dan Feghouli için 4.5 milyon euro

Cim-Bom, West Ham United forması giyen sağ kanat oyuncusu için 4.5 milyon euro bonservis bedeli önerdi. İki yıllık sözleşmesi daha bulunan futbolcuyu bedelsiz transfer eden İngiliz kulübü ise bu transfere sıcak baktı. Transfer gerçekleşirse Sinan Gümüş’ün durumu yeniden masaya yatırılacak.

Galatasaray, West Ham’da aradığını bulamayan Sofiane Feghouli’ye talip oldu.

Gomis, Belhanda ve Maicon transferleriyle adeta şov yapan Cim-Bom, yine bir yıldıza kanca attı. Sarı-kırmızılılar, West Ham United’ın 27 yaşındaki kanat oyuncusu Feghouli transferinde sona yaklaştı.

Galatasaray, İngiliz ekibi ile Cezayirli futbolcunun bonservisi konusunda 4.5 milyon euroya el sıkışırken, oyuncunun son kararı bekleniyor. Teknik direktör Slaven Bilic’in, Cezayirli oyuncunun gitmesine sıcak baktığı vurgulandı.

Geçen sezon bedelsiz olarak transfer edilen futbolcu, bu şekilde Cim-Bom’a transfer olursa İngiliz kulübüne para da kazandırmış olacak. West Ham ile 2019’a kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun transferinin gerçekleşmesi halinde, Galatasaray’dan ayrılmak istediğini bildiren Sinan Gümüş’ün durumu yeniden masaya yatırılacak.

Cim-Bom böylece Feghouli’nin parasının bir bölümünü bu şekilde karşılamayı düşünüyor.

Süper üçlü!

Teknik direktör Igor Tudor’un ön tarafta kullanmak istediği 3’lü için Cezayirli futbolcuyu ideal isim olarak gördüğü bildirildi. Belhanda ve Gomis ile beraber Feghouli’nin iyi bir üçlü oluşturacağını belirten Tudor’un bu transfer gelişmelerini yakından takip ettiği belirtildi.

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Valencia’dan West Ham’a giden Cezayirli futbolcu, Premier Lig’deki ilk sezonunda 21 maçta forma giydi. Bu maçlarda 3 gol-3 asistle oynayarak 6 gole katkı veren sağ kanat oyuncusu vasat bir görüntü çizdi.

Milliyet