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  5. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yanıt gecikmedi

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yanıt gecikmedi

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yanıt gecikmedi
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında gerilim devam ederken, İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe'nin kendilerine yönelik yaptığı açıklamalar ve şikayetler sonrası sert açıklamalarda bulundu. Öztürk, "Galatasaray'ın ayarlarını 117 yıldır bozamadılar" açıklaması yaptı.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin'in sarı kırmızılı kulüp hakkındaki açıklamaları ve kendilerini 7 ayrı kuruma şikayet etmeleri sonrası açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a sabotaj yapılmaya çalışıldığını belirten Öztürk şunları söyledi:

"Çok yeni, birkaç dakika önce olduğu için bakamadım. Bu hafta sonu karşılaşacağımız kulübün hukukçu üyesi, başkanının talimatıyla gündemi karıştırmak ve Galatasaray camiasının üstünden kendince taraftarını konsolide etmek ve bu tarafa karşı sabotaj yapmak için açıklama yapmış. İki sene önce başkanı da seçimi bahane edip konuşacağım dedi, kaldı. Farklı bir hocaları geldi, değişik şeyler konuşuyor. Bir süredir anlamadığımız şekilde kulübümüz üzerinde suni gündemler yaratılıyordu. Üç ay önce göreve geldik, kolları sıvadık. 11 yıldır başarı elde edemiyorlar, en iyi bildikleri şeyi yapmaya karar vermişler." dedi.

"Galatasaray'ın ayarlarını 117 yıldır bozamadılar"

"Kendileri görevlendirilmiş, biri kaleme almış ve eline vermiş.. Tek rakibimiz kim? Galatasaray. O zaman bir nifak tohumu sokalım ve ayarlarını bozalım demişler. Galatasaray'ın ayarlarını 117 yıldır bozamamışlar. Onlar bizden iki yıl sonra kurulduğu için 117 yıl diyorum. Bir 117 yıl daha geçse bozamayacaklar. Yazıklarını okumak bile istemiyorum. Bu organize kötülüğün mimarı belli. Organize kötülüğün temsilcisi az önce açıklama yapmış. Biz işimize bakacağız." ifadelerini kullandı.

"Bu çirkin harekete cevap vermeyeceğiz!"

"Bu sene sadece şampiyonlukla değil, Avrupa'da da başarıyla taraftarımızı mutlu edeceğiz. Bu çirkin harekete cevap vermeyeceğiz."

Etiketler Galatasaray Galatasaray Fenerbahçe galatasaray açıklama
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