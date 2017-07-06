Galatasaray'dan Hayrullah Akyüz'e teklif !

Sarı kırmızılı kulüp, 23 yaşındaki file bekçisi için ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Fernando Muslera'nın yedeği olarak düşünülen Hayrullah Mert Akyüz konusunda Adanaspor ile masaya oturan Galatasaray, transferi kısa sürede bitirmeyi amaçlıyor.

Galatasaray'da yedek kaleci Cenk Gönen'in İspanya'dan talipleri olduğu ve deneyimli kalecinin La Liga'da forma giymek istediği ifade edildi. Bunun üzerine arayışlara başlayan yönetim, Hayrullah Mert Akyüz için ilk teklifini yapıp beklemeye geçti. Önümüzdeki günlerde yapılacak yeni görüşmeden olumlu sonuç çıkarsa Galatasaray resmi sözleşmeyi imzalayıp Hayrullah Mert Akyüz'ü renklerine bağlamaya çalışacak.

Adanaspor ile 2019 yılına dek sözleşmesi bulunan Hayrullah Mert Akyüz, geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de 9 maçta forma giydi ve kalesinde 19 gol gördü.

23 yaşındaki kaleci, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından zaman zaman A Milli Takım'ın geniş kadrosunda kendisine yer bulmuştu. Başarılı file bekçisi, EURO 2016 kadrosunda da yer alıyordu.

Geçtiğimiz sezon kaleci rotasyonunda Karacic, Itandje ve Hayrullah'ı kullanan Adanaspor, birkaç gün önce Adana Demirspor'un file bekçisi Fevzi Elmas'ı renklerine bağlamıştı.