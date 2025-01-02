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  5. Galatasaray transfer listesine bir ismi daha ekledi

Galatasaray'dan hücum hattına takviye: Transfer listesine bir isim daha eklendi

Galatasaray'dan hücum hattına takviye: Transfer listesine bir isim daha eklendi
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın; Paulo Dybala, Georges Mikautadze ve Enzo Millot'a alternatif olarak Joaquin Correa'yı da listesine eklediği iddia edildi.

Süper Lig'de 13 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi öncesinde Galatasaray'da hücum hattına yapılacak takviye için farklı isimler gündeme geldi.

Roma'daki geleceği belirsizliğini koruyan Paulo Dybala'yla ilgilenen Galatasaray, Lyon forması giyen Georges Mikautadze için de görüşmelerini sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılarda son olarak gündeme gelen isim Bundesliga takımlarından Stuttgart'ta kariyerini sürdüren Enzo Millot olmuştu.

TRANSFER LİSTESİNE YENİ İSİM

Öte yandan Galatasaray'ın hücum bölgesine yapacağı transfer için bir isim daha listeye eklendi.

Sabah gazetesinde yer alan haberde sarı-kırmızılıların Inter'den Joaquin Correa'yı alternatifleri arasında bulundurduğu belirtildi.

Paulo Dybala'nın 2.5 yıl için 25 milyon Euro, Georges Mikautadze için Lyon'un 25 milyon bonservis istemesi ve Enzo Millot'la birçok kulübün ilgilenmesinden dolayı görüşmelerden henüz sonuç çıkmadığı ifade edildi.

Menajerlerin Galatasaray'a Correa'yı önerdiği ancak bu transferin son seçenek olarak düşünüldüğü aktarıldı.

İtalya Serie A ekibi Inter'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek Joaquin Correa, geçtiğimiz sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçirdi.

Correa kariyeri boyunca Estudiantes, Sampdoria, Sevilla ve Lazio formalarını da giydi.

Bu sezon Inter'de beş maçta süre alan 30 yaşındaki futbolcu bir gol ve iki asistle oynadı.

Etiketler Galatasaray Galatasaray transfer Joaquin Correa
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