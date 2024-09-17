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  5. Galatasaray'dan ''kumar firmasıyla sponsorluk anlaşması'' açıklaması

Galatasaray'dan ''kumar firmasıyla sponsorluk anlaşması'' açıklaması

Galatasaray'dan ''kumar firmasıyla sponsorluk anlaşması'' açıklaması
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Galatasaray'ın tartışmalı sponsorluk anlaşması gündemdeki yerini korurken, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu konuya ilişkin bir açıklama daha yaptı. Yelkencioğlu'nun açıklamasında, anlaşmanın yalnızca futbolu kapsamadığı anlaşıldı.

Galatasaray’ın yeni sponsoru Türkiye’nin gündemine otururken, kulüp cephesinden yeni bir açıklama geldi. Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, katıldığı bir televizyon programında tartışmalı sponsorluk anlaşmasına ilişkin konuştu.

Yelkencioğlu açıklamasında, "Biz meritking.news ile anlaşma yaptık, bu Merit'in başka bir şey ile alakası yok. Bu para uzaydan gelmiyor, bu anlaşmayı uzaylılarla yapmadık" ifadelerini kullandı.

Anlaşmaya ilişkin soruyu yanıtlayan Yelkencioğlu’nun açıklamalarda söyledikleriyle, bu sponsorluk anlaşmasının yalnızca futbol kulübünü kapsamadığı da anlaşıldı. Yelkencioğlu, "meritking.news haber sitesinin sahibi olan firma ile bir anlaşma yaptık. Yabancı bir firma adı, ezbere bilmiyorum. 14 Milyon 65 Bin Dolar + KDV iki senelik rakamdır. Senelik 7 Milyon 30 Bin Dolar + KDV yani. 3 Milyon 155 Bin Dolar + KDV kısmı Sportif AŞ, yani futbolla ilgili olan bölümdür. 3 Milyon 875 Bin Dolar + KDV olan bölüm, basketbol erkek göğüs, kadın basketbol sırt, voleybol kadın ve erkek forma reklamlarını kapsamaktadır" ifadelerini kullandı.

Yelkencioğlu, "Anlaşmaya neden kumar ve yasa dışı bahis durumu olması halinde sözleşme feshedilir maddesi eklettiniz?" sorusuna işe şu yanıtı verdi:

"Biz spor portalı olan bir şirketle anlaştık. Bu şirket yarın öbür başka amaçlarla kullanıldığı takdirde sözleşmeyi tek taraflı feshetme yetkimiz var. Galatasaray'ın menfaatlerini düşündüğümüz için her türlü anlaşmayı yapmak durumundayız.”

Canlı yayında sözlerine devam eden Niyazi Yelkencioğlu, "Bu firma Torino, Parma, Eintracht Frankfurt ile anlaşma yaptı. Yakında Monaco ile anlaşma yapacak. Spor kulüplerine sponsor olmuş bir spor portalı. Başka uzantısı nedir bilemiyorum. Bizim anlaşma yaptığımız şeyi biliyorum" diye konuştu.

 

Etiketler Galatasaray sponsorluk Galatasaray bahis sitesi yasadışı bahis sponsorluk anlaşması
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