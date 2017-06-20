Clichy Galatasaray'ı istedi !
Fransızlar açıkladı ! Belhan'da Galatasaray'a geliyor
Beşiktaş'ta Llorente sesleri
Infantino'dan video hakem yorumu
Infantino'dan video hakem yorumu
Milli yıldız'dan Fenerbahçe'ye 2 yıllık imza !
Milli yıldız'dan Fenerbahçe'ye 2 yıllık imza !
Abdou Razack Traore Konyaspor'a gidiyor
Abdou Razack Traore Konyaspor'a gidiyor
Fikret Orman’dan flaş ziyaret !
Fikret Orman’dan flaş ziyaret !
Fenerbahçe'nin rakibi Athletic Bilbao !
Fenerbahçe'nin rakibi Athletic Bilbao !
Konyaspor’da 5 ayrılık birden !
Konyaspor’da 5 ayrılık birden !
Serdar Aziz yeni sezon için umutlu
Serdar Aziz yeni sezon için umutlu
Bogdanovic o klibe cevap verdi
Bogdanovic o klibe cevap verdi
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. 20 Haziran 2017 20:06

Galatasaray'dan Maicon'a servet !

Sao Paulo'nun yıldızı Maicon'la anlaşan Galatasaray'ın, tecrübeli stoper için 7+1 milyon euro ödeyeceği öğrenildi.

Galatasaray'dan Maicon'a servet !
A+ A-

Galatasaray'ın transferini bitirmek için bir süredir uğraştığı Maicon transferinde sona geldiği bildirildi.

Lance gazetesinin haberine göre Sao Paulo, sarı-kırmızılıların oyuncu için yaptığı son teklifi kabul etti.

7+1 MİLYON EURO

Cim Bom'un deneyimli savunmacı için Brezilya ekibine 7 milyon euro artı bir milyon bonuslu bir teklif yaptığı, bunun da Sao Paulo tarafından kabul edildiği belirtildi.

Anlaşmanın sağlanmasının ardından Sao Paulo'nun oyuncunun yerine dolduracak transfer arayışına da başladığı belirtildi.

TARİHİN EN PAHALI STOPERİ OLACAK

Öte yandan Maicon, 7+1 milyon euroya alınması durumunda hem Galatasaray hem de lig tarihinin en pahalı defans oyuncusu olacak.

İşte tarihin en pahalı stoper transferleri:

Kjaer - 7 milyon 650 bin euro
Lugano - 7 milyon 500 bin euro
Chedjou - 6 milyon 300 bin euro
Bruno Alves - 5 milyon 500 bin euro

maicon , galatasaray , son dakika galatasaray haberleri , galatasaray haberleri