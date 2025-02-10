Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı
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Galatasaray, yabancı sınırına takılmamak için Süper Lig listesine sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'yi dahil etmeyecek.
Galatasaray, ara transfer döneminin bitmesine 1 gün kala Lens'in sağ bek oyuncusu Przemyslaw Frankowski'yi kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılılarda Polonyalı sağ bekin bu akşam İstanbul'a gelmesi beklenirken, yabancı sınırı ise kafaları karıştırdı.
TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray, yabancı sınırına takılmamak için sakatlık sebebiyle sezonu kapatan Mauro Icardi'yi Süper Lig listesine dahil etmeyecek.
Sarı-kırmızılılarda başka bir oyuncunun ayrılığı beklenmezken, Arjantinli golcü 6 Şubat tarihinde UEFA'ya yapılan Avrupa Ligi listesinde yer almamıştı.
TRT
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