Galatasaray'dan rest: ''Yayın havuzundan çıkarız!''

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan TFF'ye çok sert şekilde bir çıkışa imza attı. Elmas "Bu tutum değişmezse yayın havuzundan çıkarız." dedi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

TFF'ye tarihi sözlerle yüklenen Elmas, "Bu kurullar devam ederse, yayın ihalesine markamızı sokmamak için hazırlıklara başladık. TFF'nin bu tutumu devam ederse, önümüzdeki yayın ihalesinde kurumumuzun yer almamasıyla ilgili çalışmalarımızı yaptığımızı bildirmek isterim. TFF gerekeni yapmazsa, yayın havuzundan çıkacağımızı camiamıza açıklamak isteriz. Gerekirse tüm kulüplerle konuşarak, naklen yayın ihalesinden çıkma kararlılığımızı ortaya koyacağız'' dedi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Divan Kurulu toplantısında Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) sert eleştiriler yöneltti.

'Bu çarpık federasyon yönetim modelinde kendileri için değil, herkesin menfaatleri için hareket ettiklerini' söyleyen Elmas, "Şartlar eşit olduğunda Galatasaray kazanacaktır. Ancak bugün şartlar eşit değil" dedi.

Elmas, "İlk defa 5 maç üst üste, kasıtlı olarak bir camiaya operasyon yapıldığına şahit oldum. Galatasaray konuştuğunda, camianın büyüklüğünden gücünü alır. Galatasaray camiasının önünde, sporu zehirlemesini amaçlayan kimse duramaz. Galatasaray şanlı bir tarih yazar, bu odaklar ise her zaman olduğu gibi tozlu raflarda unutulur gider" ifadesini kullandığı açıklamasında şunları kaydetti:

'ARTIK GALATASARAY, GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR MÜCADELENİN İÇİNDEDİR'

"Galatasaray'ın bu ikiyüzlülüğe verecek cevabı var. Kitaplarından utanmaya çıkarmış olanların, artık utanma zamanı gelmiştir. Artık Galatasaray geri dönüşü olmayan bir mücadelenin içindedir.

Futbol yara almasın, değeri daha da zarar görmesin diye yaşananları ortalığa dökmedik. Ancak koltuk sevdası uğruna bizi argüman olarak kullanmak isteyenleri gördük. Biz bu oyuna gelmedikçe, adaletsizliklerin, küstahlıklarını ve çirkinliklerini daha da arttırdılar.

Biz oyunlarına gelmedikçe adaletsizliklerini, küstahlıklarını ve çirkinliklerini daha da arttırdılar. Özellikle camiamızın sinir uçlarıyla oynayıp, camiamızı bölmeyi hedeflediler.

'GALATASARAY SİZİN BU UYGULAMAK İSTEDİĞİNİZ OYUNLARA BÜYÜK GELİR'

Galatasaray ile Türkiye Cumhuriyeti devletini karşı karşıya getirmek isteyenlere sesleniyorum. Bunu geçmişte bazı camialara uygulamış ve sonuç almış olabilirsiniz. Ama bunu Galatasaray'a yapamazsınız! Galatasaray, sizin bu uygulamak istediğiniz oyunlara büyük gelir.

Geldiğimiz günden itibaren onlara bir şans verdik. TFF yöneticileri, sadece bu bataklık düzeni sürdürme niyetinde değiller, Galatasaray'ın bu bataklığı kurutma ve şeffaflık talebine de karşı durmaktadırlar.

'YAPAMIYORSANIZ GİDECEKSİNİZ'

Yarından tezi yok TFF'de bu işlerdeki herkesin silkelenip kendilerine gelmeleri ya da acil olarak o koltukları terk etmeleri gerekir. Aslolan makamdan şeref almak değil, makama şeref katmaktır. Yapamıyorsanız gi-de-cek-si-niz.

Galatasaray Spor Kulübü, sizin oynamak istediğiniz bu oyunlara büyük gelir. Galatasaray ile mücadelenizde adaletsiz uygulamalarla ortamı kirletebilirsiniz. Hile ile Galatasaray'ı baskı altına almak, haddiniz değil. Sistematik Galatasaray düşmanlığı görüyoruz. Galatasaray'ı affetmediniz, bunu görüyoruz. Biz sporcuyuz, karşımıza hangi tezgah ile çıkarsanız çıkın, mücadele ederiz. Sonunda kazanan Galatasaray olur.

Fikri, vicdanı hür, Galatasaraylılar olarak bu mücadeleyi bugüne kadar verdik. Yolumuzda tek başımıza da kalsak vereceğiz. Bizlerle aynı samimiyeti ve ortak spor kültürünü benimseyen tüm spor kulüplerini de ayrılmaz birer ortak ve paydaş olarak görüyoruz.

Bizim bir tek Cumhuriyetimiz var. O da Türkiye Cumhuriyeti'dir. Çanakkale'de şehit vermiş bir camiayı devletle karı karşıya getirmeye çalışanlar hiçbir zaman başarılı olamayacaktır. Galatasaray her daim devletine bağlı olmuştur.

TFF, koltuk sevdası uğruna Galatasaray'ı bu bataklığa çekerek güç toplama çabasındadır. Koltuktakilerin artık koltuk savaşı var. Galatasaray artık geri dönüşü olmayan bir mücadele içerisinde. Bu mücadele futbolun değerini yükseltme mücadelesidir.

NAKLEN YAYIN İHALESİNDEN ÇIKMA HAZIRLIĞI

Bu kurullar devam ederse, yayın ihalesine markamızı sokmamak için hazırlıklara başladık. TFF'nin bu tutumu devam ederse, önümüzdeki yayın ihalesinde kurumumuzun yer almamasıyla ilgili çalışmalarımızı yaptığımızı bildirmek isterim. TFF gerekeni yapmazsa, yayın havuzundan çıkacağımızı camiamıza açıklamak isteriz. Gerekirse tüm kulüplerle konuşarak, naklen yayın ihalesinden çıkma kararlılığımızı ortaya koyacağız."