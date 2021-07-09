Galatasaray'dan Şenol Güneş'e Taylan Antalyalı cevabı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in dün düzenlediği basın toplantısında Taylan Antalyalı hakkında yaptığı açıklamaya Galatasaray'dan yanıt geldi.

Galatasaray, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Euro 2020'den döndükten sonra ameliyat olan Taylan Antalyalı ile ilgili sözleriyle hakkında bir açıklama yaptı.

"A Milli Takım Teknik Direktörü Sn. Şenol Güneş’in oyuncumuz Sn. Taylan Antalyalı ile ilgili yapmış olduğu talihsiz açıklamaları üzülerek izledik" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sporcu sağlığı Galatasaray’ın önceliklerindendir. Oyuncumuzun geçirdiği basit operasyon, öncesi, sonrası ve her safhası ile detaylıca planlanmış, başarı ile sonuçlanmıştır.

Kaldı ki oyuncumuz bu süreci kısıtlı tatil süresinden fedakarlık ederek, Milli Takım’da oynayabilmek için hızlandırmış ve gerekli tüm tedaviler Avrupa Şampiyonası öncesinde, performansını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?

Güneş, Antalyalı ile ilgili şunları söylemişti: "Taylan'la ilgili sıkıntım benim izlediğim maçlara göre daha durağan geldi. Dorukhan daha iyi göründü. Taylan döndüğü ilk gün ameliyat oldu. Temposu düşüktü, doktoru aradım var mıydı problemi diye, hayır dedi. Tedbir amaçlı ameliyat olmuş. Taylan Antalyalı bize sakatlığım yok dedi, o zaman niye ameliyat oldun? Bana sakatlığım var deseydin, başka oyuncular bunu söyledi; Hasan Ali gibi. Taylan Antalyalı için olumsuz bir durum."