Galatasaray'dan ''seyirci'' kararı

Spor Toto Süper Lig'in 42. haftasında sahasında Helenex Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak olan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'na taraftar alınmasına karar verdi. Sarı kırmızılı yönetim, ilgili cezayı ödemeye hazır.

Spor Arena'nın haberine göre, Spor Toto Süper Lig 42. hafta mücadelesinde sahasında Helenex Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak olan Galatasaray, final niteliği taşıyan şampiyonluk maçında taraftarlarından yoksun kalmayacak.

Sarı kırmızılı yönetim, camiadan gelen talebin ardından ilgili cezayı ödemeyi göze alarak Türk Telekom Stadı'na taraftar alınmasına karar verdi. Ayrıca taraftar gruplarından seyircilerin de müsabakaya alınacağı öğrenildi.

Galatasaray - Helenex Yeni Malatyaspor müsabakasını yaklaşık 3-4 bin seyircinin tribünden takip etmesi bekleniyor.